Маневр на Курщині: ЗСУ створили пастку для росіян біля Тьоткиного (карта)

Аналітики ISW припустили, що мета українських дій — створити пастку для російських військ

Сили оборони України продовжують активні дії в районі прикордонного Тьоткиного, що в Курській області. Ці атаки, на думку військових експертів, ймовірно, є частиною маневру, спрямованого на відволікання російських сил від наступу на Сумщину.

Як повідомляють росЗМІ, активізація бойових дій у цьому районі й атака на селище Тьоткіно, яке кілька місяців знаходиться під контролем ЗСУ, призвела до тимчасової евакуації з Глушківського району. Однак вже через кілька годин евакуацію скасували.

Населений пункт на мапі DeepState

Згідно з повідомленнями наближених до Міноборони РФ пабліків, ЗСУ ініціювали атаку на Тьоткине з різних напрямків.

Також зазначається, що удари були завдані по мосту через річку Сейм у селі Зване, що, ймовірно, мало на меті ускладнити перекидання російських резервів.

Нагадаємо, що 4 травня Сили оборони здійснили точковий авіаційний удар по командному пункту російських підрозділів безпілотної авіації, розташованому в селищі Тьоткіно. Даний об’єкт слугував базою для екіпажів, які керували як розвідувальними, так і ударними БПЛА противника. Внаслідок успішного удару було знищено ворожу техніку, а втрати російських сил склали до 20 військових.

На тлі цих подій російські джерела зазначили, що українські сапери намагалися прорватися через мінні загородження. За словами ворожих медіа, українська армія "намагається створити оперативну ізоляцію району", відрізаючи Тьоткине з північного напрямку, зокрема через хутір Отруба.

Повідомляється також про просування українських підрозділів у бік Нового Шляху, на схід від Тьоткіного.

Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що мета українських дій — створити пастку для російських військ, ізолюючи їх у Глушківському районі шляхом підриву логістичних вузлів і використання особливостей місцевості.

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман пояснив в етері "Radio NV", що бійці ЗСУ скористалися "ефектом несподіванки" та провели операцію на території Курської області. Він також звернув увагу на відеоматеріали, де зафіксовано, як перед просуванням української бронетехніки працюють сапери, які розміновують мінні поля противника.

"Що найбільш цікаво — техніка для розмінування не є швидкісною. Але вона проїхала і все зробила. Це означає, що поблизу не було операторів російських дронів. Для росіян це ефект несподіванки", — сказав Гетьман.

Російський аналітик Ян Матвєєв заявляв, що наступ українських військ може бути елементом ширшого стратегічного плану ЗСУ для оборони Сумської області. А інші російські експерти вказали, що українські дії нібито схожі на "попередні обмежені прориви в Бєлгородській області".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в прикордонних районах Сумської області, де раніше вже фіксувалися бойові дії, місцеву владу закликали негайно евакуювати жителів двох міст, розташованих неподалік кордону з Курською областю РФ — до населених пунктів уже направлені евакуаційні автобуси для вивезення людей.