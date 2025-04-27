У Росії продовжують вдавати, що вибили ЗСУ з Курської області: запропонували "блискучу" ідею

Росіяни вже хочуть святкувати "день визволення" Курської області

У Росії вперто не хочуть визнавати, що бої за Курську область продовжуються, а українські військові й досі контролюють її частину. При цьому військовослужбовці ЗСУ також перебувають і у Білгородській області.

За даними російських пропагандистів, у Держдумі вже вдарилися у символізм і хочуть створити "день звільнення" Курської області від українських військових. Святкувати його хочуть щороку.

"Безумовно, цей день має стати пам’ятною датою, і про нього ми повинні нагадувати щороку не лише всій країні, всій Росії, а й усьому світу", — сказала заступник голови комітету ДД з науки та вищої освіти Катерина Харченко.

Ідея безперечно має сенс, особливо як нагадування майбутнім поколінням про те, наскільки триденна "маленька переможна війна" Путіна йшла "згідно з планом".

Слід зазначити, що Україна спростовувала інформацію про те, що повністю вивела війська з Курської області. Мало того, в повідомленні президента України Володимира Зеленського від 27 квітня вказано, що підрозділи ЗСУ перебувають і ще в одній російській області.

"Наші військові продовжують активні захисні дії на території певних районів Курської та Бєлгородської областей", — написав він.

Інформацію про продовження бойових дій також підтвердила пресслужба Генштабу ЗСУ.

"На Курському напрямку сьогодні сталося п’ять бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши дві КАБ, здійснив 140 артилерійських обстрілів, у тому числі сім — із реактивних систем залпового вогню", — йдеться у зведенні.

Крім того, у Силах спеціальних операцій показали двох російських солдатів, взятих у полон 26 квітня у Курській області.

Як повідомлялося раніше, 26 квітня у Москві заявили про повне витіснення українських сил із Курської області. При цьому там навіть уперше офіційно визнали участь у боях солдатів КНДР.