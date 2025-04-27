В России продолжают делать вид, что выбили ВСУ из Курской области: предложили "блестящую" идею

Россияне уже хотят праздновать "день освобождения" Курской области

В России упорно не хотят признавать, что бои за Курскую область продолжаются, а украинские военные до сих пор контролируют ее часть. При этом военнослужащие ВСУ также находятся и в Белгородской области.

Согласно данным российских пропагандистов, в Госдуме уже ударились по символизму и хотят создать "день освобождения" Курской области от украинских военных. Праздновать его хотят ежегодно.

"Безусловно, этот день должен стать памятной датой, и о нем мы должны напоминать каждый год не только всей стране, всей России, но и всему миру", — сказала зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Идея определенно имеет смысл, особенно в качестве напоминания будущим поколениям о том, насколько трехдневная "маленькая победоносная война" Путина шла "согласно плану".

Стоит отметить, что Украина опровергала информацию о том, что полностью вывела войска из Курской области. Мало того, в сообщении президента Украины Владимира Зеленского от 27 апреля указано, что подразделения ВСУ находятся и в еще одной российской области.

"Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей", — написал он.

Информацию о продолжении боевых действий также подтвердила и пресс-служба Генштаба ВСУ.

"На Курском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив две КАБ, совершил 140 артиллерийских обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня", — говорится в сводке.

Кроме того, в Силах специальных операций показали двух российских солдат, взятых в плен 26 апреля в Курской области.

Как сообщалось ранее, 26 апреля в Москве заявили о полном вытеснении украинских сил из Курской области. При этом там даже впервые официально признали участие в боях солдат КНДР.