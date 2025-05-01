В Одессе прогремел взрыв после адской ночи, россияне запускали баллистику (фото и видео)

Из-за ночной атаки в городе вспыхнули пожары

Взрывы в Одессе прозвучали рано утром в четверг, 1 мая, Россия атаковала баллистикой. Это произошло после ужасной ночи – российская армия ударила по городу беспилотниками, есть погибшие.

Как сообщает корреспондентка "Телеграфа", утренний взрыв был очень сильным, перед этим Воздушные силы Украины предупредили о запуске баллистики из Крыма и скоростной цели на Одесчину. Также мониторинговые каналы писали о взрывах в районе Затоки.

Ночная атака на Одессу — последствия

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе в ночь на 1 мая погибли два человека. Еще пятеро травмированы.

Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары.

Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что школа получила незначительные повреждения — выбиты четыре окна. Там развернут штаб помощи людям.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером во вторник, 29 апреля, россияне массированно ударили беспилотниками по Харькову. Атака повлекла за собой масштабные пожары и разрушения, пострадали 45 человек, среди которых дети.