Уничтоженные дома и разбитые гробы. Как выглядит Днепр на утро после массированной атаки (фото)

В городе вспыхнуло несколько пожаров

Днепр пострадал от массированной атаки российскими беспилотниками в ночь на среду, 30 апреля. Погиб 53-летний мужчина.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, также ранения получил 78-летний местный житель. Самые большие разрушения произошли в частном секторе. Один дом полностью уничтожен, еще несколько – разбиты.

Повреждено бюро ритуальных услуг

Кроме того, повреждение получило предприятие. Также под удар попали бюро ритуальных услуг и легковушка. В результате российской атаки вспыхнули несколько пожаров, которые потушили спасатели.

Как сообщило "Суспільне Дніпро", из-за атаки дронами в областном центре повреждены по меньшей мере пять домов. Утром местные жители наводят порядок на местах ударов. Как рассказала владелица пострадавшего бюро ритуальных услуг, в магазине побиты надгробные плиты и гробы.

Как сообщал "Телеграф", кроме Днепра ночью 30 апреля Россия атаковала также Харьков. Из-за массированных вражеских ударов беспилотниками пострадали 45 человек, среди них двое детей и беременная женщина. Повреждены многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура.