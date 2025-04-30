Знищені будинки та побиті труни. Як виглядає Дніпро на ранок після масованої атаки (фото)

В місті спалахнуло кілька пожеж

Дніпро постраждав від масованої атаки російськими безпілотниками в ніч на середу, 30 квітня. Загинув 53-річний чоловік.

Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, також поранення отримав 78-річний місцевий житель. Найбільші руйнування сталися у приватному секторі. Одна оселя повністю знищена, ще декілька – потрощені.

Пошкоджено бюро ритуальних послуг

Крім того, пошкодження отримало підприємство. Також під удар потрапили бюро ритуальних послуг і легковик. Внаслідок російської атаки спалахнуло кілька пожеж, які загасили рятувальники.

Як поінформувало "Суспільне Дніпро", через атаку дронами в обласному центрі пошкоджені щонайменше пʼять будинків. Зранку місцеві жителі наводять лад на місцях ударів. Як розповіла власниця постраждалого бюро ритуальних послуг, в магазині побиті надгробні плити та труни.

Як повідомляв "Телеграф", крім Дніпра вночі 30 квітня Росія атакувала також Харків. Через масовані ворожі удари безпілотниками постраждало 45 людей, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура.