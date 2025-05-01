В Одесі пролунав вибух після пекельної ночі, росіяни запускали балістику (фото та відео) - оновлено

Через нічну атаку в місті спалахнули пожежі

Вибухи в Одесі пролунали рано вранці у четвер, 1 травня, Росія атакувала балістикою. Це сталося після жахливої ночі — російська армія вдарила по місту безпілотниками, є загиблі.

Як повідомляє кореспондентка "Телеграфа", ранковий вибух був дуже сильним, перед цим Повітряні сили України попередили про запуск балістики з Криму та швидкісну ціль на Одещину. Також моніторингові канали писали про вибухи в районі Затоки.

Оновлено 8:20 У ДСНС поінформували, що за попередньою інформацією кількість травмованих досягла 15 осіб. В одній із багатоповерхівок рятувальники разом із службами взаємодії евакуювали понад 200 людей.

Оновлено 8:10 "Укрзалізниця" повідомила, що під російський удар потрапила залізнична інфраструктура. Загинув залізничник.

"На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі", — йдеться у повідомленні.

На одній з ділянок залізниці постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Пасажирські поїзди курсують за графіком.

"Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом", — додали в "Укрзалізниці".

Нічна атака на Одесу — наслідки

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі в ніч на 1 травня загинуло двоє людей. Ще пʼятеро травмовані.

Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях спалахнули пожежі.

Мер Одеси Геннадій Труханов уточнив, що школа зазнала незначних пошкоджень — вибито чотири вікна. Там розгорнуто штаб допомоги людям.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері у вівторок, 29 квітня, росіяни масовано вдарили безпілотниками по Харкову. Атака спричинила масштабні пожежі та руйнування, постраждало 45 людей, серед яких діти.