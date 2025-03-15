Будет больше сотни: россияне запустили много дронов по Украине — мониториговые каналы

Россияне продолжают обстреливать Украину

С наступлением темноты дроны России опять поднялись в воздух, чтобы устроить ночной террор в Украине. Профильные группы сообщили о том, что запуски состоялись по меньшей мере с пяти мест.

Как сообщает Инсайдер, количество дронов в украинском небе может быть больше, чем днем ранее. Для сравнения, накануне в Генштабе отчитались о 130 сбитых БПЛА.

Мониторинговые ресурсы сообщали, что запуски были совершены из города Миллерово (возле границы с Луганской областью), Приморско-Ахтарска (на побережье Азовского моря), а также с мыса Чауда в Крыму. Также поступала информация о запусках с района Брянска.

В местных группах сообщают о нескольких беспилотниках в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Как сообщалось ранее, вечером 14 марта россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу, из-за чего ранения получили не менее десяти человек. При этом, повреждены были четыре частных дома и четыре многоэтажки.

В целом, в ночь на 15 марта под ударом находились Сумы, Чернигов, Богодухов, Запорожская и Одесская области.