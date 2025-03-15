Будет больше сотни: россияне запустили много дронов по Украине — мониториговые каналы
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Россияне продолжают обстреливать Украину
С наступлением темноты дроны России опять поднялись в воздух, чтобы устроить ночной террор в Украине. Профильные группы сообщили о том, что запуски состоялись по меньшей мере с пяти мест.
Как сообщает Инсайдер, количество дронов в украинском небе может быть больше, чем днем ранее. Для сравнения, накануне в Генштабе отчитались о 130 сбитых БПЛА.
Мониторинговые ресурсы сообщали, что запуски были совершены из города Миллерово (возле границы с Луганской областью), Приморско-Ахтарска (на побережье Азовского моря), а также с мыса Чауда в Крыму. Также поступала информация о запусках с района Брянска.
В местных группах сообщают о нескольких беспилотниках в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.
Как сообщалось ранее, вечером 14 марта россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу, из-за чего ранения получили не менее десяти человек. При этом, повреждены были четыре частных дома и четыре многоэтажки.
В целом, в ночь на 15 марта под ударом находились Сумы, Чернигов, Богодухов, Запорожская и Одесская области.