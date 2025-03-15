Буде більше сотні: росіяни запустили багато дронів по Україні — моніторигові канали

Росіяни продовжують обстрілювати Україну

З настанням темряви дрони Росії знову піднялися у повітря, щоби влаштувати нічний терор в Україні. Профільні групи повідомили, що запуски відбулися щонайменше з п’яти місць.

Як повідомляє Інсайдер, кількість дронів в українському небі може бути більшою, ніж днем раніше. Для порівняння, напередодні в Генштабі прозвітували про 130 збитих БПЛА.

Моніторингові ресурси повідомляли, що запуски було здійснено з міста Міллерово (біля кордону з Луганською областю), Приморсько-Ахтарська (на узбережжі Азовського моря), а також з мису Чауда в Криму. Також надходила інформація про запуск із району Брянська.

У місцевих групах повідомляють про кількох безпілотників у Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.

Як повідомлялося раніше, ввечері 14 березня росіяни завдали удару балістичними ракетами по Кривому Розі, через що поранення отримали не менше десяти осіб. При цьому пошкоджено чотири приватні будинки і чотири багатоповерхівки.

Загалом у ніч на 15 березня під ударом перебували Суми, Чернігів, Богодухів, Запорізька та Одеська області.