Россия массированно атаковала Украину: разрушения в нескольких областях, часть украинцев была без света (фото, видео)

Среди пострадавших дети

Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины в ночь на 15 марта. Вечером в пятницу россияне атаковали Кривой Рог, а позже под ударом находились Чернигов, Богодухов, Запорожская и Одесская области, Сумы.

"Телеграф" рассказывает о последствиях очередной российской ночной атаки на Украину. К счастью, погибших нет.

Чернигов

Россияне ударили беспилотником по одному из микрорайонов города. Повреждена многоэтажка, частные дома, уничтожены и повреждены около 10 автомобилей, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По предварительным данным, к счастью, жертв нет.

Богодухов

В ночь на 15 марта враг ударил беспилотником по городу Богодухов Харьковской области. Как пишут местные паблики, под удар попала школа. Разрушения значительные, также вспыхнул пожар.

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Запорожская область

Как проинформировал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в одном из населенных пунктов области. Незадолго до этого было предупреждение об атаке беспилотников. На месте работают подразделения ГСЧС и полиции. В целом за прошедшие сутки 197 БпЛА разной модификации атаковали Каменское, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новодаровку.

"Поступило 11 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и авто. Мирные жители не пострадали", — написал Федоров.

Одесса и область

В Одесской ОВА сообщили, что враг в очередной раз массированно атаковал Одесчину ударными дронами. Повреждена энергетическая инфраструктура, полностью обесточен город Черноморск.

"Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы", — добавили в ОВА.

В ГСЧС проинформировали, что в результате вражеской атаки произошел пожар, повреждена критическая инфраструктура, жилой дом, магазин и автомобили. Один человек пострадал и госпитализирован.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за российской атаки беспилотниками, в Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль. В пригороде Одессы в здании частного предприятия есть повреждения крыши, окон и дверей.

"В Одессе пострадала 61-летняя женщина. Она получила травмы лица обломками стекла, в результате взрывной волны. Госпитализирована в больницу. Также, в результате первой атаки на Черноморск, ранения получил 53-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в медучреждение", — пишет Кипер.

Он добавил, что на утро газо- водо- и теплоснабжения в Черноморске работает в штатном режиме. Также благодаря оперативной работе энергетиков возобновлено электроснабжение.

Кривой Рог

Россияне нанесли ракетный удар по городу около 20:10. К счастью, погибших нет, но пострадали 14 человек, среди которых двое детей, сообщил глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

"Повреждены инфраструктура, более полутора десятков многоквартирных и 10 частных домов, 2 учебных и спортивных заведения. Побиты магазины, аптека, салон красоты, кафе, авто", — добавил он.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что среди 14 пострадавших все гражданские, в том числе двое детей 2-х и 15-ти лет и 4 женщины. По состоянию на утро в больницах находятся 3 человека. Мужчина 64 лет находится в тяжелом состоянии, другие не тяжелые.

Сумы

Ночью раздались взрывы и в Сумах – враг атаковал город беспилотниками. Как сообщил и.о сумского городского головы Артем Кобзарь, в многоквартирном доме и общежитии выбиты окна. Отсутствует свет.

Херсон

Ночью россияне нанесли очередной авиаудар по Херсону. После попадания КАБ под завалами дома оказался 43-летний мужчина, сообщили в ГСЧС. Спасатели быстро достали херсонца из-под обломков, но, к сожалению, без признаков жизни. На месте попадания горел жилой дом и хозяйственная постройка.

Как сообщал "Телеграф", россияне жалуются на массированную атаку дронов в ночь на 15 марта. Под ударом было несколько регионов РФ, вспыхнули пожары, есть разрушения.