Росія масовано атакувала Україну: руйнування в кількох областях, частина українців була без світла (фото, відео)

Серед постраждалих діти

Вибухи пролунали в кількох регіонах України в ніч на 15 березня. Ввечері у п'ятницю росіяни атакували Кривий Ріг, а пізніше під ударом були Чернігів, Богодухів, Запорізька та Одеська області, Суми.

"Телеграф" розповідає про наслідки чергової російської нічної атаки на Україну. На щастя, загиблих немає.

Чернігів

Росіяни вдарили безпілотником по одному з мікрорайонів міста. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, знищено та пошкоджено близько 10 автівок, повідомив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За попередніми даними, на щастя, жертв немає.

Богодухів

В ніч на 15 березня ворог вдарив безпілотником по місту Богодухів Харківської області. Як пишуть місцеві паблики, під удар потрапила школа. Руйнування значні, також спалахнула пожежа.

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Запорізька область

Як поінформував глава Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з населених пунктів області. Незадовго до цього повідомлення було попередження про атаку безпілотників. На місці працюють підрозділи ДСНС та поліції. Загалом протягом минулої доби 197 БпЛА різної модифікації атакували Кам’янське, П’ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

"Надійшло 11 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Мирні жителі не постраждали", — написав Федоров.

Одеса та область

В Одеській ОВА повідомили, що ворог вчергове масовано атакував Одещину ударними дронами. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, було повністю знеструмлене місто Чорноморськ.

"Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби", — додали в ОВА.

У ДСНС поінформували, що внаслідок ворожої атаки сталася пожежа, пошкоджено критичну інфраструктуру, житловий будинок, магазин та автомобілі. Одна людина постраждала та госпіталізована.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через російську атаку безпілотниками, в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей.

"В Одесі постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя уламками скла, внаслідок вибухової хвилі. Госпіталізована до лікарні. Також, внаслідок першої атаки на Чорноморськ, поранення отримав 53-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середнього ступеня важкості до медзакладу", — пише Кіпер.

Він додав, що станом на ранок газо- водо- та теплопостачання у Чорноморську працює у штатному режимі. Також, завдяки оперативній роботі енергетиків, відновлено електропостачання.

Кривий Ріг

Росіяни завдали ракетного удару по місту близько 20:10. На щастя, загиблих немає, але постраждали 14 людей, серед яких двоє дітей, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пошкоджені інфраструктура, понад півтора десятки багатоквартирних та 10 приватних будинків, 2 навчальні та спортивний заклади. Побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто", — додав він.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що серед 14 постраждалих усі цивільні, у тому числі двоє дітей 2-х та 15-ти років та 4 жінки. Станом на ранок у лікарнях перебувають 3 людей. Чоловік 64 років перебуває у тяжкому стані, інші не важкі.

Суми

Вночі пролунали вибухи й в Сумах — ворог атакував місто безпілотниками. Як повідомив в.о сумського міського голови Артем Кобзар, у багатоквартирному будинку та гуртожитку вибито вікна. Відсутнє світло.

Херсон

Вночі росіяни здійснили черговий авіаудар по Херсону. Після влучання КАБ під завалами будинку опинився 43-річний чоловік, повідомили у ДСНС. Рятувальники швидко дістали херсонця з-під уламків, але, на жаль, без ознак життя. На місці влучання горів житловий будинок та господарча споруда.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни скаржаться на масовану атаку дронів в ніч на 15 березня. Під ударом були декілька регіонів РФ, спалахнули пожежі, є руйнування.