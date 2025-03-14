Хорошие новости: США возобновили поставки в Украину боеприпасов для важного вооружения

Украина получит модернизированную версию этих бомб: они способны поражать цели на расстоянии до 161 км

США на фоне восстановления военной помощи Украине готовятся передавать Вооруженным силам новые дальнобойные бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, предназначенные для систем реактивной артиллерии M142 HIMARS. Поставки очень актуальны на фоне полного истощения запасов ракет ATACMS в ВСУ.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Украина получит модернизированную версию этих бомб: они способны поражать цели на расстоянии до 161 км, кроме этого, теперь бомбы могут противодействовать российским системам радиоэлектронной борьбы.

GLSDB, отмечает издание, может появиться на поле боя уже через несколько дней, поскольку большие запасы этого вооружения хранятся на складах у европейских союзников США. Россияне пытались в свое время глушить эти бомбы, ориентирующиеся по GPS. Оккупантам это удавалось, эффективность бомб оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали. Поэтому поставки были временно прекращены – чтобы модернизировать вооружение.

Напомним, что с 11 марта Вашингтон возобновил поставки военной помощи ВСУ. Эта тема обсуждалась на переговорах между командами Украины и США в Саудовской Аравии. Также активизировалось сотрудничество двух стран и по другим направлениям.

В Польше также подтвердили, что военная помощь США Украине возобновлена. 12 марта оружие снова транспортируется из логистического хаба на аэродроме Ряшев-Ясенка (Польша). Военную помощь и оказание разведданных США остановили в начале марта. Это произошло после ссоры президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.