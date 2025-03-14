Добрі новини: США відновили постачання в Україну боєприпасів для важливого озброєння

Україна отримає модернізовану версію цих бомб: вони здатні вражати цілі на відстані до 161 км

США на тлі відновлення Україні військової допомоги готуються передавати Збройним силам нові далекобійні бомби малого діаметра наземного базування GLSDB, призначені для систем реактивної артилерії M142 HIMARS. Постачання дуже актуальні на тлі повного вичерпання запасів ракет ATACMS у ЗСУ.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що Україна отримає модернізовану версію цих бомб: вони здатні вражати цілі на відстані до 161 км, окрім цього, тепер бомби можуть протидіяти російським системам радіоелектронної боротьби.

GLSDB, зазначає видання, можуть з'явитися на полі бою вже через кілька днів, оскільки великі запаси цього озброєння зберігаються на складах у європейських союзників США. Росіяни намагалися свого часу глушити ці бомби, які орієнтуються за GPS. Окупантам це вдавалося, ефективність бомб виявилася значно менша за ту, на яку розраховували. Тому постачання було тимчасово припинено – щоб модернізувати озброєння.

Нагадаємо, що з 11 березня Вашингтон відновив постачання військової допомоги ЗСУ. Ця тема обговорювалася під час переговорів між командами України та США у Саудівській Аравії. Також активізувалася співпраця двох країн і по інших напрямках.

У Польщі також підтвердили, що військова допомога США Україні відновлена. 12 березня зброя знов транспортується з логістичного хабу на летовищі Ряшів-Ясьонка (Польща). Військову допомогу та надання розвідданих США зупинили на початку березня. Це сталося після сварки президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі.