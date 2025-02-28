Какие боевые машины предоставляет ВСУ "Коалиция бронетехники" стран-союзников: в Минобороны подробно рассказали

Коалиция бронетехники занимается пополнением, ремонтом и усилением украинского парка танков, БТР, БМП и других бронемашин.

Украина за время работы "Бронетанковой коалиции" стран-партнеров, которая начала работу в марте 2024 года по инициативе Польши, получила через нее сотни единиц танков и бронемашин. Спектр поставок разнообразен – от советских Т-72 до американских M1 Abrams.

Об этом сообщило в официальном пресс-релизе Министерство обороны. Коалиция была создана по инициативе Польши, кроме нее, лидерами там стали также Германия и Италия. Также в работе коалиции принимают участие США, Великобритания, Канада, Чехия, Греция, Португалия, Турция, Швеция, Франция, Испания и Финляндия.

Главная задача коалиции – усилить технический парк украинской армии, обеспечить подготовку личного состава и надлежащее техническое обслуживание, ремонт образцов техники и вооружения, предоставленных союзниками. В ее пределах создано четыре синдиката, каждый из которых решает собственные задачи: поставляет бронетехнику и боеприпасы, решает вопросы обслуживания и ремонта, готовит экипажи и так далее.

Что получила Украина от "Бронетанковой коалиции":

Советские танки Т-72 разных типов и версий от стран бывшего соцлагеря;

Немецкие танки Leopard 1A5 и Leopard 2 разных модификаций;

Американские танки M1A1 Abrams;

Британские танки Challenger 2;

Французские колесные легкие танки АМХ-10RCR;

Боевые машины пехоты БМП-1 разных версий;

Нидерландские БТР YPR-765;

Американские БТР M113;

Шведские БМП CVR(T);

Шведские БТР Pbv-30;

Американо-канадские БТР LAV;

Американские БМП M2A2 Bradley;

Немецкий БМП Marder 1A3;

Американские БТР M1126 Stryker;

Американские БТР М1117;

Немецкий БТР BOV-VP;

Многочисленные вспомогательные бронемашины разных типов и видов.

"В общей сложности в рамках работы Контактной группы по вопросам помощи Украине образовали восемь коалиций способностей: Воздушных сил, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, морских способностей, дронов, ИТ, артиллерии, бронетанковой техники и маневренности, разминирования", — добавили в министерстве.

Напомним, что в понедельник, 24 февраля, на третью годовщину российского полномасштабного вторжения Украины ряд стран-партнеров объявил о новых пакетах помощи. В один из них даже вошли замороженные активы РФ.

Отметим, у Украины достаточно запасов оружия для продолжения боевых действий в нынешнем темпе только до середины 2025 года без военной поддержки США. После исчерпания американских запасов украинские вооруженные силы потеряют возможность наносить удары на большие расстояния и эффективно защищать свои тыловые позиции.

Между тем, президент США Дональд Трамп дал понять, что США почти не будут участвовать в поставке военной помощи Украине. Эта задача будет переведена на Европу, которая теперь в значительной степени будет ответственна за оборонную помощь украинским войскам, в том числе за предоставление средств противовоздушной обороны.

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