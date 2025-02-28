Які бойові машини надає ЗСУ "Коаліція бронетехніки" країн-союзників: в Міноборони детально розповіли

Коаліція бронетехніки займається поповненням, ремонтом та посиленням українського парку танків, БТР, БМП та інших бронемашин

Україна за час роботи "Бронетанкової коаліції" країн-партнерів, яка почала роботу в березні 2024 року за ініціативи Польщі, отримала через неї сотні одиниць танків та бронемашин. Спектр постачань різноманітний – від радянських Т-72 до американських M1 Abrams.

Про це повідомило в офіційному пресрелізі Міністерство оборони. Коаліція була створена за ініціативи Польщі, окрім неї, лідерами там стали також Німеччина та Італія. Також в роботі коаліції беруть участь США, Велика Британія, Канада, Чехія, Греція, Португалія, Туреччина, Швеція, Франція, Іспанія та Фінляндія.

Головне завдання коаліції – підсилити технічний парк українського війська, забезпечити підготовку особового складу та належне технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих союзниками. В її межах створено чотири синдикати, кожен з яких вирішує власні завдання: постачає бронетехніку та боєприпаси, вирішує питання обслуговування та ремонту, готує екіпажі й так далі.

Що отримала Україна від "Бронетанкової коаліції":

Радянські танки Т-72 різних типів та версій від країн колишнього соцтабору;

Німецькі танки Leopard 1A5 та Leopard 2 різних модифікацій;

Американські танки M1A1 Abrams;

Британські танки Challenger 2;

Французькі колісні легкі танки АМХ-10RCR;

Бойові машини піхоти БМП-1 різних версій;

Нідерландські БТР YPR-765;

Американські БТР M113;

Шведські БМП CVR (T);

Шведські БТР Pbv-30;

Американо-канадські БТР LAV;

Американські БМП M2A2 Bradley;

Німецькі БМП Marder 1A3;

Американські БТР M1126 Stryker;

Американські БТР М1117;

Німецькі БТР BOV-VP;

Численні допоміжні бронемашини різних типів та видів.

"Загалом у межах роботи Контактної групи з питань допомоги Україні утворили вісім коаліцій спроможностей: Повітряних сил, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, морських спроможностей, дронів, ІТ, артилерії, бронетанкової техніки та маневреності, розмінування", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, що у понеділок, 24 лютого, на треті роковини російського повномасштабного вторгнення України низка країн-партнерок оголосила про нові пакети допомоги. В один з них навіть увійшли заморожені активи РФ.

Зазначимо, Україна має достатньо запасів зброї для продовження бойових дій у нинішньому темпі лише до середини 2025 року без військової підтримки США. Після вичерпання американських запасів українські збройні сили втратять можливість завдавати ударів на великі відстані та ефективно захищати свої тилові позиції.

Тим часом президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що США майже не будуть брати участі у постачанні військової допомоги Україні. Це завдання буде перекладено на Європу, яка тепер "значною мірою" буде відповідальна за оборонну допомогу українським військам, в тому числі за надання засобів протиповітряної оборони.

Більше про те, що відбувається на фронті, в Україні та у світі, розповідаємо у матеріалі "Хронологія війни — день 1101: росіяни атакують міста дронами та посилюють тиск під Покровськом".