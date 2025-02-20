Бомбезные санкции: в Средиземном море неизвестные подорвали три танкера российского "теневого флота"

По меньшей мере три танкера "теневого флота" получили повреждения в результате загадочных взрывов

В Средиземном море за последний месяц произошел ряд загадочных инцидентов, каждый из которых завершался сильным повреждением танкера. Все поврежденные танкеры принадлежали к так называемому "теневому флоту" российского режима, через который РФ обходит санкции и снабжает нефть заказчиками.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что было зафиксировано три случая повреждения танкеров, каждый раз причиной становился взрыв.

В частности, в ночь с 14 на 15 февраля по данным итальянских СМИ, в порту Савона на севере Италии был подорван греческий нефтяной танкер Seajewel, принадлежащий компании из Афин. Один из взрывов вызвал метровую пробоину ниже ватерлинии, другой почти не нанес судну ущерба, однако на время оно оказалось исключено из перевозок нефти.

Еще один танкер той же компании был поврежден взрывом в конце января. Судну удалось дотащиться до турецкого порта Джейхан и стать там на прикол. Куда сильнее не повезло танкеру под флагом Либерии, который назывался Grace Ferrum и принадлежал кипрской компании Cymare. В результате взрыва у ливийских берегов в феврале судно потеряло управление и было полностью выведено из строя на неопределенное время.

Все три судна незадолго до взрывов заходили в российские порты и принимали там грузы. Также эти три танкера связывают с российским "теневым флотом".

Отметим, по словам экс-замначальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, Украина могла бы проводить диверсии и уничтожать танкеры российского "теневого флота", однако есть лучший и более законный способ прервать экспорт нефти из РФ. В ход пойдут и действия самой Украины и наших стратегических союзников.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и 183 танкера, занимающихся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России) и так далее.