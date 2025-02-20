Бомбезні санкції: у Середземному морі невідомі підірвали три танкери російського "тіньового флоту"

Щонайменше три танкери "тіньового флоту" отримали пошкодження внаслідок загадкових вибухів

У Середземному морі протягом останнього місяця сталася низка загадкових інцидентів, кожен з яких завершувався сильним пошкодженням танкера. Усі пошкоджені танкери належали до так званого "тіньового флоту" російського режиму, через який РФ обходить санкції та постачає нафту замовникам.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Зазначається, що було зафіксовано три випадки пошкодження танкерів, кожного разу причиною ставав вибух.

Зокрема, у ніч з 14 на 15 лютого за даними італійських ЗМІ, у порту Савона на півночі Італії було підірвано грецький нафтовий танкер Seajewel, який належить компанії з Афін. Один з вибухів спричинив метрову пробоїну нижче ватерлінії, інший майже не завдав судну шкоди, проте на якийсь час воно виключене з перевезень нафти.

Ще один танкер тієї ж компанії був пошкоджений вибухом наприкінці січня. Судну вдалося дотягнути до турецького порту Джейхан та стати там на прикол. Куди сильніше не пощастило танкеру під прапором Ліберії, який називався Grace Ferrum та належав кіпрській компанії Cymare. Внаслідок вибуху біля лівійських берегів у лютому судно втратило керування та було повністю виведене з ладу на невизначений час.

Зазначається, що усі три судна незадовго до вибухів заходили у російські порти та приймали там вантажі. Також ці три танкери пов'язують з російським "тіньовим флотом".

Зазначимо, за словами ексзаступника начальника штабу ВМС ЗСУ Андрія Риженка, Україна могла б проводити диверсії та знищувати танкери російського "тіньового флоту", однак є кращий і значно більш законний спосіб перервати експорт нафти з РФ. В хід підуть і дії самої України, і наших стратегічних союзників.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й 183 танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.