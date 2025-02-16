Сколько снарядов получила Украина через "чешскую снарядную инициативу": президент Чехии озвучил цифру

Уже год Чехия вместе с союзниками по НАТО собирает финансирование, а затем покупает артиллерийские снаряды для Украины

Инициатива Чехии по закупке снарядов для Украины позволила передать украинским Вооруженным силам минимум 1,6 млн единиц артиллерийских боеприпасов всех калибров от 100 миллиметров. Треть этих снарядов составляют боеприпасы основного калибра НАТО в 155 миллиметров.

Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает информационное агентство Reuters. Он отметил, что в середине февраля 2025 года исполняется ровно год назад, как Чехия объявила о решении помочь Украине с боеприпасами.

Уже год Чехия вместе с союзниками по НАТО собирает финансирование, а затем покупает артиллерийские снаряды у стран, которые не могут или не хотят поддерживать Украину открыто. Чехия может это делать благодаря своим связям и, по словам Павела, сейчас собрано достаточно средств, чтобы обеспечить потребности Украины в снарядах до конца апреля 2025 года. Однако было бы хорошо продлить эту инициативу и нарастить приобретение снарядов.

"Сейчас мы не можем позволить себе, если можно так выразиться, отпустить педаль газа", – добавил Павел.

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Отметим, что в прошлом году Украина наконец-то смогла наладить производство боеприпасов до 155 мм артиллерии. Ранее в вопросах поставок снарядов "натовского" калибра ВСУ возлагались исключительно на западных союзников – и сейчас у ВСУ есть собственное производство нужных боеприпасов.

При этом в Министерстве обороны Украины признали, что в начале лета 2024 года были серьезные задержки в поставке Украине снарядов из-за чешской "снарядной инициативы" – однако во второй половине года все наладилось. А министерство обороны Чехии в прошлом году подтвердило, что некоторые боеприпасы для Украины могут оказаться некачественными – внимание этому факту уделили европейские СМИ.