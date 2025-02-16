Скільки снарядів отримала Україна через "чеську снарядну ініціативу": президент Чехії озвучив цифру

Вже рік Чехія разом із союзниками по НАТО збирає фінансування, а потім купляє артилерійські снаряди для України

Ініціатива Чехії із закупівлі снарядів для України дозволила передати українським Збройним силам щонайменше 1,6 млн одиниць артилерійських боєприпасів усіх калібрів від 100 міліметрів. Третину з цих снарядів складають боєприпаси головного калібру НАТО у 155 міліметрів.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Він зазначив, що в середині лютого 2025 року виповнюється рівно рік тому, як Чехія оголосила про рішення допомогти Україні з боєприпасами.

Вже рік Чехія разом із союзниками по НАТО збирає фінансування, а потім купляє артилерійські снаряди у країн, які не можуть, або не хочуть підтримувати Україну відкрито. Чехія може це робити завдяки своїм зв'язкам і за словами Павела, зараз зібрано достатньо коштів, щоб забезпечити потреби України у снарядах до кінця квітня 2025 року. Проте було б добре продовжити цю ініціативу та наростити придбання снарядів.

"Зараз ми не можемо дозволити собі, якщо можна так висловитися, відпустити педаль газу", – додав Павел.

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Зазначимо, що торік Україна нарешті змогла налагодити виробництво боєприпасів до 155 мм артилерії. Раніше у питаннях постачання снарядів "натівського" калібру ЗСУ покладалися виключно на західних союзників – та зараз ЗСУ мають власне виробництво потрібних боєприпасів.

При цьому в Міністерстві оборони України визнали, що на початку літа 2024 року були серйозні затримки у постачанні Україні снарядів через чеську "снарядну ініціативу" – проте в другій половині року все налагодилося. А міністерство оборони Чехії минулого року підтвердило, що деякі боєприпаси для України можуть бути неякісними – увагу цьому факту приділили європейські ЗМІ.