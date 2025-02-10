Россияне атаковали Сумы. Повреждены многоэтажки, есть пострадавшая (фото и видео)

Известно об одной пострадавшей

Около 23:00 9 февраля россияне атаковали беспилотниками город Сумы. В результате падения обломков вспыхнул пожар на автостоянке.

В ГСЧС сообщили, что повреждены 15 автомобилей, много машин горело. Заместитель городского головы Станислав Поляков рассказал, что получили повреждения четыре многоэтажки, один частный дом и коммерческие здания. Выбито более 300 окон. Предварительно сгорело шесть автомобилей и еще 15 повреждены.

Как сообщил и. о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, произошел прилет "шахеда". Он добавил, что в домах вылетело много окон. Известно об одном травмированном человеке. Это женщина 1987 года рождения.

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По данным "Суспільне Суми", известно о поврежденных не менее полутора десятках авто и окнах в пяти домах на ул. Вооруженных сил Украины и ул. Заливная. В одном из домов нет газоснабжения.

"Был слышен взрыв, очень сильный. Вся квартира, мы живем с женой и есть у нас йоркширский терьер маленький, очень испугался с женой. Все содрогнулось. Мощный взрыв, потом мы увидели, что горит, пламя и крики. По подъездам между собой переписывались, все ответили, что все нормально, всем страшно", — рассказал житель одного из пострадавших домов Юрий Москаленко.

Спикер ГСЧС в Сумской области Олег Стрилка проинформировал, что горели около 10 автомобилей. Одни спасатели ликвидировали пожар, другие обходили дома, эвакуировали людей. По предварительным данным, были эвакуированы 60 человек.

"Ликвидировать (пожар, — ред.) было тяжело, потому что очень плотно друг возле друга автомобили. Также на многих стоят газовые установки, они периодически загорались. Пожар уже ликвидирован", — отметил он.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 9 февраля российские военные также атаковали Украину "шахедами". В некоторых областях раздались взрывы.