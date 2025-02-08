Серые руины и сожженные многоэтажки: в сети появились новые фото Торецка после семи месяцев боев

Город превратился в руины, но бои за него продолжаются

Хотя россиянам удалось взять большую часть Торецка, но бои еще продолжаются. Поскольку сражения там продолжаются уже семь месяцев, то от города остались лишь руины.

Снимками поделился советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. На них видно, что большая часть зданий получила серьезные повреждения.

В целом же населенный пункт выглядит точно так же, как и все остальные, куда добрался "русский мир" — с обгоревшими многоэтажками, выбитыми окнами и частным сектором, от которого остались лишь фундаменты зданий.

Стоит отметить, что 7 февраля россияне вбросили в сеть информацию о том, что Торецк полностью находится под их контролем. Однако эту информацию позже опровергли украинские аналитики DeepState и западные аналитики ISW.

Бои за Торецк начались в июне 2024 года. Тогда украинские профильные источники сообщили, что россияне задействовали на этом направлении группировку численностью в 10-11 тысяч человек и около полусотни танков.

По состоянию на февраль 2025 года бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окраинах. Центр города практически весь находится под контролем россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главный сержант роты ударных БПЛА 109-й бригады Егор Фирсов рассказал, как изменилась тактика РФ на Торецком направлении.