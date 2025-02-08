Сірі руїни та спалені багатоповерхівки: у мережі з’явилися нові фото Торецька після семи місяців боїв

Місто перетворилося на руїни, але бої за нього продовжуються

Хоча росіянам вдалося взяти більшу частину Торецька, але бої ще продовжуються. Оскільки битви там продовжуються вже сім місяців, то від міста залишилися лише руїни.

Знімками поділився радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. На них видно, що більшість будівель зазнала серйозних пошкоджень.

В цілому ж населений пункт виглядає так само як і всі інші, куди дістався "руссій мір" — з обгорілими багатоповерхівками, вибитими вікнами і приватним сектором, від якого залишилися лише фундаменти будівель.

Варто зазначити, що 7 лютого росіяни вкинули в мережу інформацію про те, що Торецьк повністю під їх контролем. Однак цю інформацію пізніше спростували українські аналітики DeepState та західні аналітики ISW.

Бої за Торецьк розпочалися у червні 2024 року. Тоді українські профільні джерела повідомили, що росіяни задіяли на цьому напрямі угруповання чисельністю 10-11 тисяч осіб та близько півсотні танків.

Станом на лютий 2025 року бої продовжуються у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Центр міста майже весь перебуває під контролем росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головний сержант роти ударних БПЛА 109-ї бригади Єгор Фірсов розповів, як змінилася тактика РФ на Торецькому напрямку.