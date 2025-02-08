Росія заявила про захоплення Торецька: що відбувається насправді (кадри та карти боїв)

Росіяни зайняли більшу частину міста, але бої продовжуються

Місто Торецьк Бахмутського району Донецької області (в Росії використовується радянська назва Дзержинськ — Ред.) є однією з "гарячих точок" на карті російсько-української війни. У російських "ЗМІ" та Telegram-каналах з’явилися повідомлення, що над цим населеним пунктом вже нібито повністю встановлений контроль з боку ЗС РФ.

У Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. Там повідомили, що росіяни здійснили десять атак на цьому напрямку.

Обстановка під Торецьком станом на 8 лютого 2025 року. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Тим часом OSINT-проект DeepState повідомляє, що противник просунувся в Торецьку. На карті того ж проекту DeepState видно, що росіяни зайняли більшу частину міста.

Обстановка у Торецьку станом на 8 лютого 2025 року. Джерело: DeepState

Також у мережі з’явилося відео міста під час бойових дій. Їх опублікували у Instagram фотокореспонденти Костянтин та Влада Ліберови.

"Колись в цих будинках жили люди. Тепер вони втратили все через російську агресію. Світ забуде, якщо ми регулярно не нагадуватимемо, що війна, найбільш кривава та жорстока — досі триває", — пишуть кореспонденти в соцмережі.

А ось фотографії Торецька після того, як його прийшла "звільняти" російська армія. Кадри говорять самі за себе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головний сержант роти ударних БПЛА 109-ї бригади Єгор Фірсов розповів, як змінилася тактика РФ на Торецькому напрямку.