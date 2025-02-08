Россия заявила о захвате Торецка: что происходит на самом деле (кадры и карты боев)
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Россияне заняли большую часть города, но бои продолжаются
Город Торецк Бахмутского района Донецкой области (в России используется советское название Дзержинск — Ред.) является одной из "горячих точек" на карте российско-украинской войны. В российских "СМИ" и Telegram-каналах появились сообщения, что над данным населенным пунктом уже якобы полностью установлен контроль со стороны ВС РФ.
В Генеральном штабе ВСУ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Там сообщили, что россияне осуществили десять атак на данном направлении.
Между тем, OSINT-проект DeepState сообщает, что противник продвинулся в Торецке. На карте того же проекта DeepState видно, что россияне заняли большую часть города.
Также в сети появилось видео города во время боевых действий. Их опубликовали в Instagram фотокорреспонденты Константин и Влада Либеровы.
"Когда-то в этих домах жили люди. Теперь они потеряли все из-за российской агрессии. Мир забудет, если мы регулярно не будем напоминать, что война, самая кровавая и жестокая — продолжается", — пишут корреспонденты в соцсети.
А вот фотографии Торецка после того, как его пришла "освобождать" российская армия. Кадры говорят сами за себя.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главный сержант роты ударных БПЛА 109-й бригады Егор Фирсов рассказал, как изменилась тактика РФ на Торецком направлении.