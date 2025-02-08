Россия заявила о захвате Торецка: что происходит на самом деле (кадры и карты боев)

Россияне заняли большую часть города, но бои продолжаются

Город Торецк Бахмутского района Донецкой области (в России используется советское название Дзержинск — Ред.) является одной из "горячих точек" на карте российско-украинской войны. В российских "СМИ" и Telegram-каналах появились сообщения, что над данным населенным пунктом уже якобы полностью установлен контроль со стороны ВС РФ.

В Генеральном штабе ВСУ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Там сообщили, что россияне осуществили десять атак на данном направлении.

Обстановка под Торецком по состоянию на 8 февраля 2025 года. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Между тем, OSINT-проект DeepState сообщает, что противник продвинулся в Торецке. На карте того же проекта DeepState видно, что россияне заняли большую часть города.

Обстановка в Торецке по состоянию на 8 февраля 2025 года. Источник: DeepState

Также в сети появилось видео города во время боевых действий. Их опубликовали в Instagram фотокорреспонденты Константин и Влада Либеровы.

"Когда-то в этих домах жили люди. Теперь они потеряли все из-за российской агрессии. Мир забудет, если мы регулярно не будем напоминать, что война, самая кровавая и жестокая — продолжается", — пишут корреспонденты в соцсети.

А вот фотографии Торецка после того, как его пришла "освобождать" российская армия. Кадры говорят сами за себя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главный сержант роты ударных БПЛА 109-й бригады Егор Фирсов рассказал, как изменилась тактика РФ на Торецком направлении.