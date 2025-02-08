Умер российский капитан, причастный к удару по селу на Харьковщине, где погибло более 50 человек

Офицер получил многочисленные ранения и не смог оправиться

В России от ранений умер капитан вооруженных сил РФ Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины. Его подразделение было причастно к удару по селу Гроза Харьковской области в 2023 году.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным украинской разведки, Нагайко получил множественные ранения находясь в населенном пункте Шуя Ивановской области, где проходил военную службу.

Трепанация черепа и вмешательство российских хирургов не помогли военному преступнику избежать гибели.

Напомним, убийство мирных жителей населенного пункта Гроза Харьковской области произошло осенью 2023 года. Тогда российская армия атаковала село ракетой "Искандер". Под удар попали магазин и кафе, где в это время люди поминали погибшего украинского военного — число жертв превысило 50 человек.

А в январе 2025 года командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко пострадал в результате взрыва на месте несения военной службы.

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