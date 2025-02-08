Помер російський капітан, причетний до удару по селу на Харківщині, де загинуло понад 50 людей

Офіцер отримав численні поранення і не зміг оговтатися

У Росії від поранень помер капітан збройних сил РФ Костянтин Нагайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Його підрозділ був причетний до удару по селу Гроза Харківської області у 2023 році.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними української розвідки, Нагайко отримав численні поранення, перебуваючи в населеному пункті Шуя Іванівської області, де проходив військову службу.

Трепанація черепа та втручання російських хірургів не допомогли військовому злочинцю уникнути загибелі.

Нагадаємо, вбивство мирних жителів населеного пункту Гроза Харківської області сталося восени 2023 року. Тоді російська армія атакувала село ракетою "Іскандер". Під удар потрапили магазин та кафе, де в цей час люди поминали загиблого українського військового — кількість жертв перевищила 50 людей.

А в січні 2025 року командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко постраждав від вибуху на місці несення військової служби.

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