Вбив понад півсотні українців. Що відомо про російського капітана, якого підірвали в РФ

Отримав множинні поранення і при смерті

У Росії внаслідок вибуху постраждав капітан Костянтин Нагайко, який причетний до воєнних злочинів проти України. Саме його підрозділ завдав удар по кафе в селі Гроза, де загинуло 59 цивільних.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України (ГУР). Зазначається, що капітан отримав множинні уламкові ураження, навіть мозку, та перебуває у критичному стані.

"3 січня в місті Шуя стався вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії Західного воєнного округу ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Нагайко Костянтин Володимирович. В той час він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер — при смерті", — йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, у російського капітана множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку. Йому зробили трепанацію черепа, аби врятувати життя.

Що відомо про Нагайка

Він народився 6 листопада 1995 року у місті Свободний Амурскої області Росії. Закінчив Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.

Капітан Нагайко брав участь у повномасштабній війні проти України. Він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

"Підрозділ Нагайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик", — пишуть у ГУР.

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