Убил более полусотни украинцев. Что известно о российском капитане, которого взорвали в РФ

Получил множественные ранения и при смерти

В России в результате взрыва пострадал капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины. Именно его подразделение нанесло удар по кафе в селе Гроза, где погибли 59 гражданских.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР). Отмечается, что капитан получил множественные обломочные поражения и находится в критическом состоянии.

"3 января в городе Шуя произошел взрыв, в эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1 танковой армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Нагайко Константин Владимирович. В то время он находился на дежурстве в своей воинской части, а теперь — при смерти", — говорится в сообщении.

По данным разведчиков, у российского капитана множественные обломочные поражения практически всех органов, в том числе мозга. Ему сделали трепанацию черепа, чтобы спасти жизнь.

Что известно о Нагайко

Он родился 6 ноября 1995 года в городе Свободный в Амурской области России. Окончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Капитан Нагайко принимал участие в полномасштабной войне против Украины. Он причастен к ударам баллистических ракет "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

"Подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района — 5 октября 2023 года нанес ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибли 59 гражданских украинцев, среди них — восьмилетний мальчик", — пишут в ГУР.

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