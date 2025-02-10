Росіяни атакували Суми. Пошкоджено багатоповерхівки, є постраждала (фото та відео)

Відомо про одну постраждалу

Близько 23:00 9 лютого росіяни атакували безпілотниками місто Суми. В результаті падіння уламків спалахнула пожежа на автостоянці.

В ДСНС повідомили, що пошкоджено 15 автомобілів, багато машин горіли. Заступник міського голови Станіслав Поляков розповів, що зазнали пошкоджень чотири багатоповерхівки, один приватний будинок та комерційні будівлі. Вибито понад 300 вікон. Попередньо, згоріло шість автомобілів і ще 15 пошкоджено.

Як повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, стався приліт "шахеда". Він додав, що в будинках повилітало багато вікон. Відомо про одну травмовану людину. Це жінка 1987 року народження.

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За даними "Суспільне Суми", відомо про пошкоджені щонайменше півтора десятка авто та вікна у п'яти будинках на вул. Збройних Сил України та вул. Заливна. В одному з будинків немає газопостачання.

"Було чути вибух, дуже сильний. Вся квартира, ми мешкаємо з дружиною і є в нас йоркширський тер'єр маленький, дуже злякався з дружиною. Все здригнулося. Потужний вибух, потім ми побачили, що горить, полум'я і крики. По під'їздах між собою переписувалися, всі відповіли, що все нормально, всім страшно", — розповів житель одного з постраждалих будинків Юрій Москаленко.

Речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка поінформував, що горіли близько 10 автомобілів. Одні рятувальники ліквідовували пожежу, інші обходили будинки, евакуювали людей. За попередніми даними було евакуйовано 60 людей.

"Ліквідувати (пожежу, — ред.) було важко, тому що дуже щільно один біля одного автомобілі. Також на багатьох стоять газові установки, вони періодично спалахували. Пожежу вже ліквідовано", — зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч проти 9 лютого російські військові також атакували Україну "шахедами". В деяких областях пролунали вибухи.