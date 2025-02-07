Российская социология показывает рост поддержки войны: в ISW объяснили, можно ли этому верить

По данным ВЦИОМ, 67% опрошенных граждан России якобы поддерживают войну против Украины

Опрос в России, который недавно провел подконтрольный Кремлю Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), демонстрирует, что, несмотря на растущие экономические трудности, военные неудачи, потерю части Курской области и масштабные потери на фронте население РФ якобы поддерживает войну против Украины. Однако не стоит верить этим, по крайней мере, очень сомнительным результатам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики напомнили, что ВЦИОМ – это государственная российская организация, которая в первую очередь служит целям пропаганды и разжигания войны, а не имеет задачи установить реальную ситуацию.

По данным ВЦИОМ, 67% опрошенных ими россиян якобы поддерживают войну против Украины, а еще 65% считают, что боевые действия "идут хорошо" для российского режима. Однако даже официальное лицо, директор по политическим исследованиям ВЦИОМ Михаил Мамонов, признал, что среди российского населения существует большое разочарование из-за военных неудач российской армии и экономических проблем.

"Выводы ВЦИОМ, вероятно, отражают взгляды и нарративы Кремля и могут завышать реальный уровень поддержки войны среди населения. Эти результаты опубликованы на фоне роста потерь, противоречий в российском командовании и значительной экономической нагрузки на российскую экономику из-за войны", — подчеркивают аналитики ISW.

Отметим, что в Украине почти через три года войны значительно возросла доля украинцев, которые готовы ради достижения мира пойти на территориальные уступки. В то же время, снизилась доля тех, кто категорически против любых уступок. Также уменьшается количество граждан, готовых терпеть войну столько, сколько потребуется. В декабре 2024 года таковых было 57%.