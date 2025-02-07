Російська соціологія показує зростання підтримки війни: в ISW пояснили, чи можна цьому вірити

За даними ВЦВГД, 67% опитаних громадян Росії нібито підтримують війну проти України

Опитування в Росії, яке нещодавно провів підконтрольний Кремлю Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД), демонструє, що попри зростаючі економічні труднощі, військові невдачі, втрату частини Курської області та масштабні втрати на фронті населення РФ нібито підтримує війну проти України. Проте не варто вірити цим щонайменше дуже сумнівним результатам.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики нагадали, що ВЦВГД – це державна російська організація, яка в першу чергу служить цілям пропаганди та розпалення війни, а не має завдання встановити реальну ситуацію.

За даними ВЦВГД, 67% опитаних ними росіян нібито підтримують війну проти України, а ще 65% вважають, що бойові дії "йдуть добре" для російського режиму. Проте навіть офіційна особа, директор з політичних досліджень ВЦВГД Михайло Мамонов, визнав, що серед російського населення існує велике розчарування через військові невдачі російської армії та економічні проблеми.

"Висновки ВЦВГД, ймовірно, відображають погляди та наративи Кремля і можуть завищувати реальний рівень підтримки війни серед населення. Ці результати опубліковано на тлі зростання втрат, суперечностей у російському командуванні та значного економічного навантаження на російську економіку через війну", – підкреслюють аналітики ISW.

Зазначимо, що в Україні через майже три роки війни значно зросла частка українців, які готові задля досягнення миру піти на територіальні поступки. Водночас знизилася частка тих, хто категорично проти будь-яких поступок. Також зменшується кількість громадян, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. У грудні 2024 року таких було 57%.