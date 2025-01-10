Російські військові штовхають Кремль на ескалацію війни: в ISW дали пояснення

Генерали армії РФ готові продовжувати розмінювати живу силу та техніку на невеликі оперативні досягнення

Високопосадовим російським силовикам та військовим не до душі перспектива мирних переговорів щодо України. Вони виступають за ескалацію війни, одночасно відкидаючи будь-яку можливість миру взагалі.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що велика кількість російських генералів виступає за інтенсифікацію війни в Україні, а не за переговори.

Причина в тому, що російським генералам війна вигідна. При цьому генерали знають, що їхні війська зазнають втрат, непропорційних територіальним здобуткам, але вони готові продовжувати розмінювати живу силу та техніку на невеликі оперативні досягнення.

"У грудні 2024 року середньодобове просування російських військ уповільнилося до приблизно дев’яти квадратних кілометрів після трьох місяців територіальних здобутків і значних втрат особового складу у вересні, жовтні та листопаді. Водночас російське військове командування може виявитися менш схильним, ніж Володимир Путін, толерувати такі високі втрати, якщо темпи просування продовжуватимуть сповільнюватися", – зазначається у звіті

Високі втрати не здатні змусити росіян припинити війну: російські генерали та чини держбезпеки вимагають від Кремля посилити бойові дії. Зокрема вони вимагають мобілізації, призову до військового резерву та взагалі якнайбільше живої сили, яку можна розмінювати на просування.

Нагадаємо, Збройні сили України у неділю, 5 січня, пішли у наступ в Курській області . Вони просунулися в районі на північний схід від Суджі — у напрямку селища Великого Солдатського. Судячи з паніки у російських навколовоєнних пабліках та тактичних успіхів ЗСУ на Курщині, український наступ саме на цьому напрямку став для окупантів цілковитою несподіванкою.

При цьому росіяни продовжують свої спроби вибити Збройні сили України з території Курської області, зазнаючи при цьому шалених втрат. Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що біля населеного пункту Махнівка на Курщині російські окупанти втратили батальйон піхоти у спробах відбити село – це сотні російських та північнокорейських військових.