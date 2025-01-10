Российские военные толкают Кремль на эскалацию войны: в ISW дали объяснение

Генералы армии РФ готовы продолжать разменивать живую силу и технику на небольшие оперативные достижения

Высокопоставленным российским силовикам и военным не по душе перспектива мирных переговоров по Украине. Они выступают за эскалацию войны, одновременно отвергая любую возможность мира вообще.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что множество российских генералов выступает за интенсификацию войны в Украине, а не за переговоры.

Причина в том, что российским генералам война выгодна. При этом генералы знают, что их войска несут потери, непропорциональные территориальным достижениям, но они готовы продолжать разменивать живую силу и технику на небольшие оперативные достижения.

"В декабре 2024 года среднесуточное продвижение российских войск замедлилось до примерно девяти квадратных километров после трех месяцев территориальных достижений и значительных потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре. В то же время, российское военное командование может оказаться менее подверженным, чем Владимир Путин, толерантно воспринимать такие высокие потери, если темпы продвижения будут продолжать замедляться", – отмечается в отчете

Высокие потери не способны заставить россиян прекратить войну: российские генералы и чины госбезопасности требуют от Кремля усилить боевые действия. В частности, они требуют мобилизации, призыва в военный резерв и вообще как можно больше живой силы, которую можно разменивать на продвижение.

Напомним, Вооруженные силы Украины в воскресенье, 5 января, пошли в наступление в Курской области . Они продвинулись в районе северо-восточнее Суджи — в направлении поселка Большого Солдатского. Судя по панике в российских околовоенных пабликах и тактических успехов ВСУ на Курщине, украинское наступление именно на этом направлении стало для кафиров полной неожиданностью.

При этом россияне продолжают свои попытки выбить Вооруженные силы Украины с территории Курской области, неся при этом безумные потери. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что возле населенного пункта Махновка на Курщине российские оккупанты потеряли батальон пехоты в попытках отбить деревню – это сотни российских и северокорейских военных.