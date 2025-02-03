Украинский LEVITATION: военный рассказал об уникальной разработке, которая спасает жизнь и экономит деньги на фронте

Использование дронов на фронте значительно отличается от господствующих в медиа стереотипов

Украинские военные разработали уникальную систему LEVITATION, которая помогает не терять FPV-дроны из-за проблем с взаимодействием разных подразделений. Инициатива сэкономила сотни миллионов гривен, позволила успешно выполнить многие миссии и уничтожить немалое количество россиян.

Об этом рассказал в интервью Максим Белый (псевдо "Эней") в рамках программы "Линия сопротивления" изданию "Телеграф". Он пояснил, что во время одного из приездов во времена Яр не мог понять, почему украинские дроны падали без действия российского РЭБа. Оказалось – из-за отсутствия взаимодействия экипажей разных подразделений, когда один и тот же канал занимают разные дроны.

"Система LEVITATION призвана решить проблемы с диспетчеризацией и потерей FPV-дронов: ты выбираешь канал, другие пилоты видят, какие из каналов заняты, а какие свободны. Задача № 1 – брать самые горячие точки, потому что именно в них это критично. До внедрения в полосах рота теряла до 20% дронов из-за "дружественного перебития" видеосигнала. После эта цифра — 0. На уровне ОСУВ — это сэкономленные сотни миллионов, успешно выполненные миссии, сожженный враг, потому что есть координация экипажей и дроны долетели до цели", — рассказал "Эней".

Также Белый подчеркнул, что милитарные проекты значительно отличаются от любых tech-проектов мирной направленности. К примеру, разработчик милитари-проекта не может его напрямую рекламировать, чтобы проектом пользовались. Использование той или иной разработки зависит от того, успешно ли она показала на фронте, а не от маркетинговой кампании.

"Ни один Facebook или Google Adwords здесь не поможет. Распространяется только между собой. Уже после того, как у нас был успех на одном направлении, ко мне обратились другие подразделения: "Давайте уже применим систему по всей полосе". Когда мы сделали первую версию, то приняли ее на уровне роты — использовали в качестве журнала событий. Это добавило работы для пилотов, но потом много моментов переосмысливал, доделывал. С проектом мне помогали два друга из IT. Первую версию запустил на Купянском направлении: взял один участок, собрал все экипажи и мы полетели. Некоторые основные бригады стали их применять. Они уехали на Запорожское направление. Программа заработала в одном месте, в другом", – отметил военный.

По его словам, использование дронов значительно отличается от распространенных в медиа стереотипов. Именно поэтому LEVITATION имеет столь большое значение для военных, работающих с беспилотниками на фронте.

"У нас беспилотные системы, и все считают: "я взял, полетел, а если упал, то упал". А если твой дрон где-то не долетел и упал на наши позиции? Когда ты летишь, то бронируешь канал, и ты не можешь забронировать его на три часа. Мы на таких расстояниях работаем… Это сказочки, когда рассказывают, что дронами летают на 50 км", – резюмировал он.