Український LEVITATION: військовий розповів про унікальну розробку, яка рятує життя та економить гроші на фронті

Використання дронів на фронті значно відрізняється від стереотипів, які панують в медіа

Українські військові розробили унікальну систему LEVITATION, яка допомагає не втрачати FPV-дрони через проблеми із взаємодією різних підрозділів. Ініціатива зекономила сотні мільйонів гривень, дозволила успішно виконати багато місій та знищити немаленьку кількість росіян.

Про це розповів в інтерв'ю Максим Білий (псевдо "Еней") в межах програми "Лінія спротиву" видання "Телеграф". Він пояснив, що під час одного з приїздів у Часів Яр не міг зрозуміти, чому українські дрони падали без дії російського РЕБу. Виявилося – через відсутність взаємодії екіпажів різних підрозділів, коли один й той самій канал займають різні дрони.

"Система LEVITATION покликана вирішити проблеми з диспетчеризацією і втратою FPV-дронів: ти обираєш канал, інші пілоти бачать, які з каналів зайняті, а які вільні. Задача № 1 – брати найгарячіші точки, бо саме в них це критично. До впровадження у смугах рота втрачала до 20% дронів через "дружнє перебиття" відеосигналу. Після ця цифра — 0. На рівні ОСУВ — це зекономлені сотні мільйонів, успішно виконані місії, спалений ворог, бо є координація екіпажів і дрони долетіли до цілі", – розповів "Еней".

Також Білий підкреслив, що мілітарні проєкти значно відрізняються від будь-яких tech-проєктів мирної спрямованості. Наприклад, розробник мілітарі-проєкта не може його напряму рекламувати, щоб проєктом користувалися. Використання тої чи іншої розробки залежить від того, чи успішно вона показала на фронті, а не від маркетингової кампанії.

"Жодний Facebook чи Google Adwords тут не допоможе. Розповсюджується лише між собою. Вже після того, як у нас був успіх на одному напрямку, до мене звернулись інші підрозділи: "Давайте вже застосуємо систему по всій смузі". Коли ми зробили першу версію, то прийняли її на рівні роти — використовували як журнал подій. Це додало роботи для пілотів, але потім багато моментів переосмислював, доробляв. З проєктом мені допомагали двоє друзів з ІТ. Першу версію запустив на Куп’янському напрямку: взяв одну ділянку, зібрав всі екіпажі та ми полетіли. Деякі основні бригади почали їх застосовувати. Вони поїхали на Запорізькій напрямок. Програма запрацювала в одному місці, в другому", – зазначив військовий.

За його словами, використання дронів значно відрізняється від розповсюджених в медіа стереотипів. Саме тому LEVITATION має таке велике значення для військових, які працюють з безпілотниками на фронті.

"У нас безпілотні системи, і всі вважають: "я взяв полетів, а якщо впав, то впав". А якщо твій дрон десь не долетів і впав на наші позиції? Коли ти летиш, то бронюєш канал, і ти не можеш забронювати його на три години. Ми на таких відстанях працюємо… Це казочки, коли розповідають, що дронами літають на 50 км", – резюмував він.