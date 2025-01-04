В больнице умерла 22-летняя девушка, раненая во время атаки на Киевщину. Что о ней известно (фото)

Россия продолжает убивать мирных украинцев

В больнице умерла молодая девушка, получившая ранения во время падения обломков российской цели в Фастовском районе Киевской области 3 января. За ее жизнь боролись врачи, однако, к сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

"К сожалению, молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой враждебной цели во время вчерашней (3 января, — ред.) массированной атаки БпЛА на Киевщину, умерла. Женщина 2002 года рождения получила ранение в живот. Врачи до последнего почти сутки боролись за ее жизнь. Но ранение было очень тяжелым", — сообщили в Киевской ОВА.

Педагог Калиновского академического лицея, где училась девочка, Оксана Петренко, назвала ее имя. Это — Диана Арзамазова.

Диана Арзамазова. Фото: Оксана Петренко

"Диана отошла в вечность… Царство небесное и светлая память девушке… Глубокие соболезнования семье", — написала Петренко в Facebook.

Напомним, в результате российской атаки на Киев и область 3 января погиб также водитель грузовика 1999 года рождения. Он был ранен обломками сбитой цели в Броварском районе и скончался на месте. Еще четыре человека в области (среди которых Диана) получили ранения.

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты в ночь на 1 января устроили обстрел Киева и уничтожили дом известного нейробиолога Игоря Зимы. Он погиб вместе с женой, биохимиком Олесей Сокур.