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В лікарні померла 22-річна дівчина, поранена під час атаки на Київщину. Що про неї відомо (фото)

Автор
Олена Руденко
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Діана Арзамазова
Діана Арзамазова. Фото Колаж "Телеграфа"

Росія продовжує вбивати мирних українців

В лікарні померла дівчина, яка отримала поранення під час падіння уламків російської цілі у Фастівському районі Київської області 3 січня. За її життя боролися лікарі, проте, на жаль, поранення виявилося несумісним з життям.

"На жаль, молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час вчорашньої (3 січня, — ред.) масованої атаки БпЛА на Київщину, померла. Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке", — повідомили у Київській ОВА.

Педагог Калинівського академічного ліцею, де навчалася дівчина, Оксана Петренко, назвала її ім'я. Це — Діана Арзамазова.

Діана Арзамазова. Фото: Оксана Петренко

"Діана відійшла у вічність… Царство небесне і світла пам’ять дівчині… Глибокі співчуття родині", — написала Петренко у Facebook.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ та область 3 січня загинув також водій вантажівки 1999 року народження. Його було поранено уламками збитої цілі у Броварському районі, чоловік помер на місці. Ще четверо людей в області (серед яких Діана) отримали поранення.

Як повідомляв "Телеграф", російські окупанти в ніч проти 1 січня влаштували обстріл Києва і знищили будинок відомого нейробіолога Ігоря Зими. Він загинув разом із дружиною, біохіміком Олесею Сокур.

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#Київська область #Загибель #Атака