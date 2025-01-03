Не выдержало сердце: война забрала футболиста, защищавшего Украину

Экс-игрок "Кривбасса" защищал страну с первых дней большой войны

Не стало бывшего футболиста "Кривбасса" Сергея Сторожева. Спортсмен воевал на фронте с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.

О смерти Героя сообщила пресс-служба криворожского клуба в telegram. Сторожев сыграл за основную команду лишь один матч, зато был рекордсменом второго состава криворожцев по количеству игр (55 поединков/13 голов).

"Экс-футболист встал на защиту Украины сразу после полномасштабного вторжения российских оккупантов. Почти три года защищал независимость. На передовой у него обострилось хроническое заболевание, после чего Сергей попал в больницу. В последние дни 2024-го сердце защитника не выдержало…

Вечная память и слава Герою!" — гласит сообщение.

Сергей родился 9 июля 1980 года. В юные годы занимался в школе Кривбасс-84. В 1998 подписал первый профессиональный контракт с клубом родного города. За основную команду сыграл один поединок в Высшей лиге в возрасте 18 лет. Стал обладателем бронзовых медалей сезона 1998/99. Два года играл за дублирующий состав криворожцев во Второй лиге. После этого выступал за ряд клубов Второй лиги и любительского чемпионата.

Напомним, в июне 2024 года на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Кроме того, в 2023 году под Бахмутом не стало футболиста из Бучи Олега Макаренко.