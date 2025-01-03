Не витримало серце: війна забрала футболіста, який захищав Україну

Ексгравець "Кривбасу" захищав країну з перших днів великої війни

Не стало колишнього футболіста "Кривбасу" Сергія Сторожова. Спортсмен воював на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про смерть Героя повідомила пресслужба криворізького клубу в telegram. Сторожев зіграв за основну команду лише один матч, проте був рекордсменом другого складу криворіжців за кількістю ігор (55 поєдинків/13 голів).

"Ексфутболіст став на захист України одразу після повномасштабного вторгнення російських окупантів. Майже три роки боронив нашу з вами незалежність. На передовій у нього загострилося хронічне захворювання, після чого Сергій потрапив до лікарні. В останні дні 2024-го серце захисника не витримало…

Вічна памʼять і слава Герою!" — йдеться у повідомленні.

Сергій народився 9 липня 1980 року. У юні роки займався у школі Кривбас-84. У 1998 році підписав перший професійний контракт з клубом рідного міста. За основну команду зіграв один поєдинок у Вищій лізі у віці 18 років. Став володарем бронзових медалей сезону 1998/99. Два роки грав за другий склад криворіжців у Другій лізі. Після цього виступав за низку клубів Другої ліги та аматорського чемпіонату.

Нагадаємо, у червні 2024 року на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Крім того, в 2023 році під Бахмутом не стало футболіста з Бучі Олега Макаренка.