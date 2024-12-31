Атака по российскому Льгову: стало известно, сколько военных потеряла РФ

Ракеты могли попасть в используемое российскими военнослужащими здание на улице Свердлова

В результате взрывов в российском городе Льгов Курской области якобы погибли восемь военных. Также еще 22 человека получили ранения.

Об этом пишет паблик ASTRA, ссылаясь на собственные источники. Там отметили, что инцидент случился в результате атаки якобы ракетами Storm Shadow на военный объект.

Telegram-канал также добавляет, что несколько ракет попали в используемое российскими военнослужащими здание на улице Свердлова, В сети также публикуют кадры, которые якобы сделаны на месте атаки.

В то же время временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале пишет, что из-за обстрела пострадали две линии электропередачи. Энергетики были вынуждены обесточить две улицы. К настоящему времени в большинстве домовладений свет восстановлен.

"Кроме того, в результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, силами МЧС оба пожара оперативно были потушены", — говорится в сообщении.

Предыстория

30 декабря во Льгове прогремели взрывы.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что удар был по "скоплению российских военных".

Справка: Город Льгов Курской области расположен в 63 километрах от областного центра и в 26 километрах от Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция. Расстояние от Льгова до российско-украинской границы составляет около 60 километров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 декабря в городе Льгов прогремели взрывы. Были атакованы сахарный завод, теплоэлектростанция и газопровод. Позже сами россияне начали говорить о том, что во Льгове якобы был прилет HIMARS по пункту управления 810-й бригады РФ. Штаб 810 бригады морской пехоты располагался в самом городе.