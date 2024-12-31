Атака по російському Льгову: стало відомо, скільки військових втратила РФ

Ракети могли потрапити до будівлі, що використовується російськими військовослужбовцями, на вулиці Свердлова

Внаслідок вибухів у російському місті Льгов Курської області нібито загинули вісім військових. Також ще 22 особи отримали поранення.

Про це пише паблік ASTRA, посилаючись на власні джерела. Там зазначили, що інцидент трапився внаслідок атаки нібито ракетами Storm Shadow на військовий об’єкт.

Telegram-канал також додає, що кілька ракет потрапили до будівлі, що використовується російськими військовослужбовцями на вулиці Свердлова, У мережі також публікують кадри, які нібито зроблені на місці атаки.

Водночас тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн у своєму Telegram-каналі пише, що через обстріл постраждали дві лінії електропередачі. Енергетики були змушені знеструмити дві вулиці. На цей час у більшості домоволодінь світло відновлено.

"Крім того, внаслідок обстрілу сталося незначне загоряння двох будівель, силами МНС обидві пожежі оперативно було погашено", — йдеться в повідомленні.

Передісторія

30 грудня у Льгові пролунали вибухи.

Голова Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що удар був по "скупченню російських військових".

Довідка: Місто Льгов Курської області розташоване за 63 кілометри від обласного центру та за 26 кілометрів від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Відстань від Льгова до російсько-українського кордону становить близько 60 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 грудня у місті Льгові пролунали вибухи. Було атаковано цукровий завод, теплоелектростанцію та газопровід. Пізніше самі росіяни почали говорити, що у Льгові нібито був приліт HIMARS за пунктом управління 810-ї бригади РФ. Штаб 810 бригади морської піхоти розташовувався у самому місті.