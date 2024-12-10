Из-под завалов в Запорожье продолжают доставать людей: эксклюзивные кадры с места удара

Спасательная операция в Запорожье продолжается

Во вторник, 10 декабря, российские войска обстреляли Запорожье ракетами. В результате удара погибли и пострадали люди, была разрушена частная клиника, повреждения получили здания, которые были расположены рядом.

Журналист "Телеграф" сообщает об этом с места событий. На данный момент известно о трех погибших, как минимум 14 человек получили ранения.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают разбирать завалы, под которыми еще находятся люди.

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара, находится по меньшей мере восемь человек.

Спасательная операция продолжается — 16 человек требуют медицинской помощи, отметил чиновник.

Все коммунальные службы работают на месте российского удара, отмечают в областной военной администрации. Отмечается, что перед ударом Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Напомним, вечером 6 декабря российские военные ударили КАБами по Запорожью. От российского авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях. Ранения получили 24 человека, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.