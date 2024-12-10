З-під завалів у Запоріжжі продовжують діставати людей: ексклюзивні кадри з місця удару

Рятувальна операція у Запоріжжі триває

У вівторок, 10 грудня, російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами. Внаслідок удару загинули та постраждали люди, було зруйновано приватну клініку, пошкодження отримали будівлі, які були розташовані поряд.

Журналіст Телеграф повідомляє про це з місця подій. На даний момент відомо про трьох загиблих, щонайменше 14 людей отримали поранення.

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують розбирати завали, під якими ще перебувають люди.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару, перебуває щонайменше вісім людей.

Рятувальна операція триває – 16 осіб вимагають медичної допомоги, зазначив чиновник.

Усі комунальні служби працюють на місці російського удару, зазначають у обласній військовій адміністрації. Зазначається, що перед ударом Повітряних сил ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного спрямування.

Нагадаємо, увечері 6 грудня російські військові вдарили КАБами по Запоріжжі. Від російського авіаудару загинули 10 людей, 8 з них перебували в автомобілях.