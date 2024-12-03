Россияне атаковали Тернополь вторую ночь подряд. Часть города без света (видео)

Страна-агрессор активизировала удары по западу Украины

Россияне вторую ночь подряд атакуют Тернополь беспилотниками. В ночь на вторник, 3 декабря, они попали в объект энергетической инфраструктуры на территории областного центра.

"Часть города без электричества. Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны", — написал в Telegram мэр города Сергей Надал.

Telegram-канал "Тернополь Труха" опубликовал видео момента атаки. На нем слышно, как над городом летит беспилотник, потом раздается звук взрыва. После взрыва в небе над городом возникло зарево

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Напомним, в ночь на понедельник, 2 декабря, россияне ударили беспилотником по пятиэтажному дому в Тернополе. Погиб человек, еще трое получили ранения. Около 100 жителей были эвакуированы спасателями. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.

Как сообщал "Телеграф", Соединенные Штаты вечером 2 декабря официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его стоимость составляет 725 миллионов долларов США, а в составе пакета – ракеты для систем М142 HIMARS, артиллерийские снаряды, беспилотники, ПЗРК Stinger и так далее.