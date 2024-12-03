Укр

Россияне атаковали Тернополь вторую ночь подряд. Часть города без света (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Россияне запускают ударные дроны на этот замечательный город Новость обновлена 03 декабря 2024, 06:32
Россияне запускают ударные дроны на этот замечательный город. Фото Колаж "Телеграфа"

Страна-агрессор активизировала удары по западу Украины

Россияне вторую ночь подряд атакуют Тернополь беспилотниками. В ночь на вторник, 3 декабря, они попали в объект энергетической инфраструктуры на территории областного центра.

"Часть города без электричества. Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны", — написал в Telegram мэр города Сергей Надал.

Telegram-канал "Тернополь Труха" опубликовал видео момента атаки. На нем слышно, как над городом летит беспилотник, потом раздается звук взрыва. После взрыва в небе над городом возникло зарево

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Напомним, в ночь на понедельник, 2 декабря, россияне ударили беспилотником по пятиэтажному дому в Тернополе. Погиб человек, еще трое получили ранения. Около 100 жителей были эвакуированы спасателями. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.

Как сообщал "Телеграф", Соединенные Штаты вечером 2 декабря официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его стоимость составляет 725 миллионов долларов США, а в составе пакета – ракеты для систем М142 HIMARS, артиллерийские снаряды, беспилотники, ПЗРК Stinger и так далее.

Теги:
#Тернополь #Беспилотник #Свет #Атака #энергосистема