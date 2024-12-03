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Росіяни атакували Тернопіль другу ніч поспіль. Частина міста без світла (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Росіяни запускають ударні дрони на це чудове місто Новина оновлена 03 грудня 2024, 06:32
Росіяни запускають ударні дрони на це чудове місто. Фото Колаж "Телеграфа"

Страна-агресорка активізувала удари по заходу України

Росіяни другу ніч поспіль атакують Тернопіль безпілотниками. В ніч на вівторок, 3 грудня, вони влучили у обʼєкт енергетичної інфраструктури на території обласного центру.

"Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони", — написав у Telegram мер міста Сергій Надал.

Telegram-канал "Тернопіль Труха" опублікував відео моменту атаки. На ньому чутно, як над містом летить безпілотник, потім лунає звук вибуху. Після вибуху в небі над містом виникло зарево

Увага! На відео є ненормативна лексика

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 2 грудня, росіяни вдарили безпілотником по п'ятиповерховому будинку у Тернополі. Загинула людина, ще троє отримали поранення. Близько 100 мешканців евакуювали рятувальники. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи, та 20 авто.

Як повідомляв "Телеграф", Сполучені Штати ввечері 2 грудня офіційно оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Його вартість складає 725 мільйонів доларів США, а у складі пакета – ракети для систем М142 HIMARS, артилерійські снаряди, безпілотники, ПЗРК Stinger й так далі.

Теги:
#Тернопіль #Безпілотник #Світло #Атака #енергосистема