Еще один долетался? Россияне могли потерять очередной Су-34

Экипаж мог погибнуть

Россияне могли потерять в Украине еще один российский самолет. "В вечный полет" мог отправиться вражеский Су-34.

Сообщения о сбитом самолете появились в российских пабликах. Там выставляют фото самолета с подписью "вечная память, братья", из чего можно сделать вывод, что экипаж мог погибнуть.

Официальных комментариев Сил обороны Украины на эту тему пока нет. Стоит отметить, что в сводке Генштаба о потерях России на фронте в Украине за минувшие сутки, 31 октября, сбитый самолет не значится. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страна-агрессор потеряла 369 самолетов.

Для справки: Су-34 — это советский бомбардировщик, совершивший своей первый полет еще в 1990 году. Он является модификацией более известного Су-27. Официально он поступил на вооружение РФ в 2014 году. Истребитель предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и воздушным целям противника. Он вооружен авиационными бомбами, включая так называемые корректируемые бомбы КАБ-1500 и КАБ-500. Эта техника обладает манёвренностью как у истребителя, что позволяет ему быстро менять положение в воздухе для более удобной позиции в атаке или уклонении от неё.

Как сообщал "Телеграф", в августе россияне также потеряли Су-34. Это произошло во время боевых действий в Курской области.