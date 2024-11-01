Ще один долітався? Росіяни могли втратити черговий Су-34

Екіпаж міг загинути

Росіяни могли втратити в Україні ще один російський літак. "У вічний політ" міг вирушити ворожий Су-34.

Повідомлення про збитий літак з’явилися в російських пабликах. Там виставляють фото літака за підписом "вічна пам’ять, брати", з чого можна зробити висновок, що екіпаж міг загинути.

Офіційних коментарів Сил оборони України на цю тему поки що немає. Варто зазначити, що у зведенні Генштабу про втрати Росії на фронті в Україні минулої доби, 31 жовтня, збитий літак не значиться. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країна-агресор втратила 369 літаків.

Для довідки: Су-34 — це радянський бомбардувальник, який здійснив свій перший політ ще у 1990 році. Він є модифікацією більш відомого Су-27. Офіційно Су-34 надійшов на озброєння РФ у 2014 році. Винищувач призначений для завдання ракетно-бомбових ударів по наземних і повітряних цілях противника. Він озброєний авіаційними бомбами, включаючи так звані кореговані бомби КАБ-1500 і КАБ-500. Ця техніка має маневреність як у винищувача, що дозволяє йому швидко змінювати положення в повітрі для зручнішої позиції в атаці або ухилянні від неї.

Як повідомляв "Телеграф", у серпні росіяни також втратили Су-34. Це сталося під час бойових дій у Курській області.