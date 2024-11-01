"Росія – агресор": в Норвегії виступили за зняття усіх обмежень на удари по РФ для України

Україна фактично воює зі зв'язаними руками, це неприпустимо

Україна повинна мати можливість застосовувати по Росії будь-яку зброю, яку передав Захід. Усі обмеження на удари по російській території, які існують на поточний момент, повинні бути терміново скасовані.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час конференції щодо Формули миру у Монреалі. За його словами, через позицію деяких "партнерів" зараз Україна фактично воює зі зв'язаними руками, це неприпустимо.

"Друзям і прибічникам України не слід казати їй оборонятися зі звʼязаними за спиною руками. Нам варто дозволити Україні самій обирати, як застосовувати надану зброю для досягнення максимального ефекту… Міжнародне право жодним чином не забороняє України відбиватися від агресора. Росія — агресор, вона обрала війну й має розуміти, що ця війна може перекинутися на її територію", – сказав він.

Доречі, нещодавно стало відомо, що у Франції один з депутатів Національної асамблеї, Фредерік Петі, планує найближчими днями внести на розгляд колег резолюцію, яка вимагає повністю зняти для України обмеження на удари далекобійною зброєю по військових об’єктах на території Росії. На його думку, дати такий дозвіл – це важлива справа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США не вірять в ефективність далекобійних ракетних ударів по Росії. Там зазначили, що це не змінить перебіг війни.

Як пише The Economist рішення США не змінювати політику щодо ударів по Росії пов’язано з тим, що Байден побоюється ескалації конфлікту і не хоче ризикувати можливим майбутнім "перезавантаженням" відносин з Москвою. Саме тому керівництво Америки постійно змінює причину відмови у дозволі використовувати далекобійну зброю для ударів територією РФ.