"Россия – агрессор": в Норвегии выступили за снятие всех ограничений на удары по РФ для Украины

Украина фактически воюет со связанными руками, это недопустимо

Украина должна иметь возможность применять по России любое оружие, передаваемое Западом. Все существующие на текущий момент ограничения на удары по российской территории должны быть срочно отменены.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время конференции по Формуле мира в Монреале. По его словам, из-за позиции некоторых "партнеров" сейчас Украина фактически воюет со связанными руками, это недопустимо.

"Друзьям и сторонникам Украины не следует говорить ей обороняться со связанными за спиной руками. Нам следует разрешить Украине самой выбирать, как применять предоставленное оружие для достижения максимального эффекта… Международное право никоим образом не запрещает Украине отбиваться от агрессора. Россия — агрессор, она выбрала войну и должна понимать, что эта война может перекинуться на ее территорию", – сказал он.

Кстати, недавно стало известно, что во Франции один из депутатов Национальной ассамблеи Фредерик Пети планирует в ближайшие дни внести на рассмотрение коллег резолюцию, которая требует полностью снять для Украины ограничения на удары дальнобойным оружием по военным объектам на территории России. По его мнению, дать такое разрешение – это важное дело.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США не верят в эффективность дальнобойных ракетных ударов по России. Там отметили, что это не изменит ход войны.

Как пишет The Economist, решение США не менять политику по ударам по России связано с тем, что Байден опасается эскалации конфликта и не хочет рисковать возможной будущей "перезагрузкой" отношений с Москвой. Именно поэтому руководство Америки постоянно меняет причину отказа в разрешении использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.