Новая бронетехника: Украина получила от Канады партию бронетранспортеров LAV

LAV 6.0 – это уже четвёртое поколение колесных боевых бронированных машин LAV

Канада отправила вооруженным силам Украины партию бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV. Передача техники украинским войскам состоится с баз в Германии, точная дата прибытия неизвестна.

Об этом сообщила Объединенная целевая группа Вооруженных сил Канада-Украина (Operation UNIFIER). Отмечено, что переданная Украине партия БТР LAV 6.0 ACSV будет в медицинском исполнении (ACSV AA).

"После учений по эксплуатации и обслуживанию бронированных машин боевой поддержки, версии "скорая помощь", в Германии, машины были загружены и отправлены в Украину. Эти машины помогут Украине в обороне от незаконного вторжения на ее земле", — говорится в сообщении.

LAV 6.0 – это уже четвертое поколение колесных боевых бронированных LAV, базой для которого стали бронетранспортеры LAV III. Состоят на вооружении канадской армии с 2016 года. Существуют в двух вариантах: как боевая машина пехоты с 25-мм пушкой (такая же, как на M2 Bradley) и бронированная вспомогательная машина – Armoured Combat Support Vehicle (ACSV).

Как писал "Телеграф", Латвия готовит новый пакет военной помощи. В него будут входить бронетранспортеры Patria, дроны, а также подготовка солдат. Однако получит помощь Украина не в этом году, а в следующем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем вооружены части ВСУ, действующие в Курские области. С БТР у них M1126 Stryker и БТР-80.